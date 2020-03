Condividi

Come anticipato nel primo pomeriggio, il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina ha annunciato in una conferenza stampa congiunta con il premier Conte la chiusura delle scuole in tutta Italia per prevenire la diffusione del Coronavirus. Gli istituti saranno chiusi da domani, giovedì 5 marzo, fino a sabato 15 marzo.