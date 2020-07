Condividi

Di fronte a un possibile rischio di ritorno all'emergenza sanitaria le reti ospedaliere giocano un ruolo fondamentale. Non tutte le regioni le hanno ridisegnate come occorre. In Puglia per attrezzarsi nell'eventualità di una seconda ondata di contagi è stata potenziata la terapia intensiva. Intanto in tutta Italia meno tamponi ma i casi da Coronavirus tornano a salire.