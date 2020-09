Coronavirus | Lopalco su Facebook: “Torneremo ai numeri di marzo, in autunno li supereremo”

Condividi

Aleggia pessimismo nelle dichiarazioni di Pier Luigi Lopalco, consulente della task force pugliese per l'emergenza Covid. L'epidemiologo in un post pubblicato questa mattina ha sottolineato la pericolosità dell'aumento dei contagi, invitando i pugliesi ad una "lotta sul territorio".

Questo il suo post:

casi di positivi al coronavirus aumentano di giorno in giorno e presto (credo in poche settimane) torneremo ai numeri giornalieri dello scorso marzo-aprile. In autunno, molto probabilmente, li supereremo.

Come mai? Semplice, perché ora andiamo a cercare attivamente i casi e facciamo molti più tamponi.