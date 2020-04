Coronavirus | Lopalco: “In Puglia preoccupano solo Rsa”

Condividi

Situazione sotto controllo, tranne che nelle Residenze Sanitarie Assistenziali. Lo ha dichiarato il professor Pierluigi Lopalco, coordinatore scientifico della task force pugliese. "La situazione sul territorio è molto tranquilla, al momento il principale problema è rappresentato dalle Rsa – ha dichiarato - Ci siamo attestati su circa 100 nuovi contagi al giorno, abbiamo ancora qualche sussulto provocato principalmente dalla situazione delle Rsa. Molti dei nuovi contagi derivano proprio dalle residenze sanitarie per anziani, ma il problema dovrebbe essere risolto nei prossimi giorni, stiamo chiudendo tutti i cluster. Ogni volta che viene individuata una positività interveniamo con tamponi su tutti, personale e ospiti. Ci sono diverse situazioni, in particolare nelle provincie di Foggia, Bari e Bat". Ultimi in ordine di tempo i 13 contagi nella Rsa di San Girolamo.