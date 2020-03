Coronavirus | Lombardia in isolamento, misure drastiche in tutta Italia

Condividi

L’ingresso e l’uscita in Lombardia e in alcune province del Piemonte, Veneto ed Emilia sarà consentito solo per motivi «gravi e indifferibili», di lavoro o di famiglia. Lo prevede il decreto che e’ in procinto di essere emanato dal governo «per fermare il contagio da Coronavirus». Secondo quanto indicato nel provvedimento le restrizioni dovrebbero restare in vigore almeno fino al 3 aprile. Le province maggiormente interessate e identificate come zone rosse sono : Parma, Piacenza, Rimini, Reggio-Emilia, Modena, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Alessandria e Asti. Nessuna zona rossa in Puglia come aveva chiesto il presidente della regione Puglia Emiliano con riferimento alla provincia di Foggia ma divieti molto più restrittivi sono stati estesi in tutta Italia. Saranno chiusi locali da ballo e discoteche, pub e sale giochi, sale scommesse e bingo. Non si potranno organizzare feste o eventi pubblici. I ristoranti e bar dovranno mantenere un metro di distanza. Centri commerciali e ipermercati chiudi nei giorni festivi e prefestivi. L’accesso di parenti e visitatori a ospedali e pronto soccorso è «limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura», che è «tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione». I luoghi di culto potranno restare aperti, purché siano in grado di garantire che non ci siano «assembramenti di persone». Sono però sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.