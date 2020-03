Coronavirus | L’Itria Football Club non si presenterà ad Aradeo

Condividi

Con un comunicato apparso sui canali ufficiali l'Itria Football Club, che sarebbe dovuta scendere alle ore 21 ad Aradeo, luogo di residenza del salentino colpito da Covid 19 ha comunicato la rinuncia al match, rischiando la sconfitta a tavolino ma salvaguardando la salute dei propri tesserati.

Di seguito il comunicato del Club:

"Questa sera si sarebbe dovuta disputare la gara tra Itria e Aradeo, ma la nostra società ha deciso di non presentarsi per non violare le regole precauzionali riguardanti il delicato caso del coronavirus.

Non troviamo giusto che gli organi competenti non abbiano provveduto a rinviare il match, ma - senza creare allarmismi - pensiamo non sia giusto violare le norme di buon senso in una situazione così critica.

Inoltre, vogliamo esprimere la nostra solidarietà nei confronti della popolazione di Aradeo".