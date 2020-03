Coronavirus, la Serie D si ferma: rinviate tutte le gare previste per il weekend

Condividi

La notizia era nell'aria, adesso è anche ufficiale: il Coronavirus blocca il campionato di Serie D. L'emergenza sanitaria legata al diffondersi del contagio porta a una decisione clamorosa da parte della LND: fermi tutti i raggruppamenti della quarta serie nazionale. Rinviate a data da destinarsi le gare previste per il weekend nei Gironi A-E-G-H-I, che vanno così a raggiungere i Gironi B-C-D-F (già bloccati in precedenza). Ferme, dunque, anche tutte le pugliesi (militanti nel Girone H).

Decisione differente per i campionati di Eccellenza e di Promozione, che -al pari di quanto avverrà per la Serie A, la Serie B e la Serie C- andranno avanti ma a porte chiuse per il prossimo mese.