Coronavirus | La scuola riapre a settembre

A scuola non si rientra. Si riapre a settembre con modalità che sono ancora al vaglio del comitato tecnico scientifico e del Ministero ma che dovranno garantire la massima sicurezza. Rimane il nodo dei genitori che lavorano e hanno figli a casa. Conte ha annunciato il rinnovo dei congedi speciali e del bonus babysitter da 600 euro in arrivo con il decreto di aprile. Il congedo speciale dovrebbe essere di altri 15 giorni retribuiti al 50% e potrà usufruire un solo genitore. Quanto agli esami di stato si svolgeranno attraverso colloquio in videoconferenza. La Cisl scuola chiede interventi per la tutela del personale scolastico. 171mila su 730mila docenti hanno superato i 60 anni e dunque è personale più esposto al rischio contagio.