Coronavirus | La Giunta regionale approva cure con antireumatico in Puglia

La Giunta regionale ha approvato l'utilizzo del medicinale per il trattamento della polmonite da coronavirus 19 demandando alla Commissione Tecnica Regionale Farmaci la definizione e l’approvazione, anche mediante il ricorso a riunioni da effettuarsi con modalità di video/teleconferenza di un protocollo scientifico per il corretto impiego off-label del farmaco Tocilizumab nei pazienti affetti da polmonite interstiziale da Covid 19, con l’individuazione dei criteri di inclusione/esclusione al trattamento e delle misure emergenziali da adottarsi, da parte dei Centri individuati che si occupando di gestire gli ammalati. La Giunta ha individuato inoltre tutti i presidi ospedalieri COVID-19, quali centri autorizzati alla prescrizione e somministrazione della terapia farmacologica off-label a base di Tocilizumab per il trattamento dei pazienti affetti da polmonite interstiziale da Covid 19 nelle unità operative di Pneumologia, Malattie Infettive e Terapia Intensiva. In materia di Covid, la Giunta ha approvato la programmazione di 10 mln di fondi dal piano di azione e coesione, per azioni immediate di potenziamento delle attrezzature delle strutture sanitarie, al fine di fare fronte all'emergenza. Per ciò che attiene l’aspetto della competitività delle imprese, l’Esecutivo pugliese ha poi stanziato, implementando così la dotazione finanziaria in materia di Aiuti alle Imprese, ulteriori 36.2 milioni di euro.