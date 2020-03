Coronavirus | in settimana via libera ai test per un pre vaccino italiano

Condividi

Semaforo verde alla sperimentazione sugli animali del vaccino contro il coronavirus progettato in Italia dalla Takis. I test, il cui avvio è previsto in settimana, sono autorizzati del ministero della Salute e sono i primi del genere in Europa. La conferma all’Ansa arriva dall'amministratore delegato dell'azienda, Luigi Aurisicchio. “Sono il primo passo - ha aggiunto - per portare il vaccino all'uso umano”. “Se i risultati saranno soddisfacenti, il vaccino potrebbe già essere testato sull’uomo nel prossimo autunno”, ha detto ancora Aurisicchio. Il vaccino è stato ottenuto a partire da un frammento del materiale genetico del virus. I primi test fatti in laboratorio indicano che è in grado di indurre “una forte risposta da parte del sistema immunitario”. Obiettivo della sperimentazione pre-clinica è fornire i dati preliminari su efficacia e tollerabilità e si prevede di realizzarla in parte grazie anche alla collaborazione dell’Istituto Spallanzani di Roma, che condurrà esperimenti sulle cellule per verificare la capacità del vaccino di bloccare la replicazione del virus.