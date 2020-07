Condividi

Zero nuovi contagi di coronavirus in Puglia su 2.313 tamponi processati, e oggi non si registrano nemmeno decessi. Resta stabile il numero dei pazienti ricoverati, 14, mentre quelli in isolamento domiciliare calano a 60. Dall'inizio dell'emergenza, in Puglia sono stati effettuati 196.070 test, 3.916 sono i pazienti guariti, 74 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi al Covid-19 in Puglia è di 4.536.