Restano tre i casi di Coronavirus in Puglia. Nelle scorse ore sono stati eseguiti altri 42 tamponi tutti negativi. Rintracciati e posti in quarantena i 131 passeggeri del volo Milano – Brindisi su cui viaggiava il paziente 1 di Torricella. In Puglia effettuati in tutto 242 test