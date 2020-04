Coronavirus, in Puglia 85 nuovi casi e 7 decessi

Condividi

Sono 85 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati oggi in Puglia, mentre sette sono le persone morte. Ieri i nuovi casi erano stati 95 e i decessi 15. Secondo i dati diffusi dalla Regione, complessivamente oggi sono stati registrati 1510 test per l'infezione da Covid-19. I nuovi casi positivi sono: 8 nella Provincia di Bari; 36 nella Provincia Bat; 24 nella Provincia di Brindisi; 15 nella Provincia di Foggia; nessuno nella Provincia di Lecce; 3 nella Provincia di Taranto; (1 caso di cittadino fuori regione non attribuito ieri è stato attribuito oggi). Due delle vittime sono della provincia di Foggia, le altre sono una per ciascuna delle province di Bari, Brindisi, BAT e Taranto, e una fuori regione. Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti 30.973 test. Sono 277 i pazienti guariti e il loro numero ha superato quello dei decessi che sono diventati 261. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.989 così divisi: 921 nella Provincia di Bari; 739 nella Provincia di Foggia; 418 nella Provincia di Lecce; 358 nella Provincia di Brindisi; 296 nella Provincia Bat; 221 nella Provincia di Taranto; 24 attribuiti a residenti fuori regione; 12 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.