Coronavirus | In Puglia 72 nuovi contagi e un decesso nel Barese

Sono 72 i nuovi contagi di coronavirus in Puglia su 3.949 tamponi processati oggi: 28 in provincia di Bari, 9 nella Bat 29 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. E' stato registrato anche un decesso in provincia di Bari, salgono a 597 le vittime. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 417.465 test: sono 4.712 i pazienti guariti e 2.663 i casi attualmente positivi, di cui 236 ricoverati. Lo 05% dei positivi si trova in terapia intensiva. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.972.