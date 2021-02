Coronavirus | In Puglia 681 nuovi positivi su 9262 test e 41 decessi

Sono 41 le persone morte per il Covid-19 nelle ultime 24 ore in Puglia (ieri erano state 23), mentre su 9262 test per l’infezione sono stati registrati 681 casi positivi con un indice di positività del 7,3%, in calo rispetto a ieri (10,5%). I nuovi casi sono così distribuiti: 205 in provincia di Bari, 168 in provincia di Taranto, 129 in provincia di Foggia, 67 in provincia di Lecce, 66 nella provincia BAT,57 in provincia di Brindisi e un caso di provincia di residenza non nota. 12 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati ed attribuiti. Delle 41 vittime, 11 sono in provincia di Bari, 10 in provincia di Lecce, 9 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Taranto, 3 in provincia BAT, uno in provincia di Brindisi e uno residente fuori regione. Dall’inizio dell’emergenza sono stati fati 1.387.753 test; 78.125 sono i pazienti guariti e 48.560 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 140.148.