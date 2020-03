Condividi

Nella consueta conferenza stampa quotidiana della Protezione Civile, il commissario Angelo Borrelli ha annunciato il bollettino odierno relativo all'epidemia da Coronavirus: le persone contagiate sono in totale 9172, con un incremento di 1.598 persone rispetto a domenica. 724 sono invece i pazienti guariti e 463 sono i decessi (97 in più rispetto a ieri). I ricoverati con sintomi sono 4.316, 733 sono in terapia intensiva (+83). Di questi 440 sono in Lombardia (+41).