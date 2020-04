Coronavirus | Il resoconto di giornata, altri 3153 casi in Italia. In provincia di Milano la situazione più critica

Condividi

Crescita costante del numero dei malati, allentamento della pressione sulle strutture sanitarie ma numero di morti ancora alti. Ha fatto il punto come ogni giorno il capo dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli, leggendo i dati relativi al giorno di Pasquetta. Sono 3153, con un rialzo del 2,02% rispetto al giorno precedente i nuovi malati di Coronavirus in Italia, quasi 1000 in meno rispetto a 24 ore prima ma con un decremento di 10mila tamponi processati. 1262 i nuovi malati in Lombardia, di cui più di 1/3 nella provincia di Milano, che ora appare quella più a rischio della Regione. Purtroppo supera quota 20mila il numero dei decessi, con i 566 che si sono andati ad aggiungere al totale portandolo a 20465. Gli attualmente malati salgono complessivamente a 103616 con un incremento di 1363 mentre sono guariti 1224 pazienti. Da segnalare la diminuzione per il decimo giorno consecutivo dei ricoveri in terapia intensiva che scende da 3343 a 3260. Dati in leggero incremento, invece, in Puglia dove su 949 test processati 76 sono risultati positivi, circa l'8% che portano il totale a 3065 casi. 41 nuovi positivi in provincia di Bari, 21 in provincia di Brindisi mentre non si sono registrati nuovi pazienti positivi a Foggia. 7, purtroppo il numero di nuovi deceduti e 9 i guariti con la nostra Regione che registra un numero di 2512 pazienti attualmente malati. Un dato che non deve far abbassare per nulla la guardia.