Coronavirus | Il resoconto della giornata odierna, superati 100mila casi attivi in Italia

Supera quota 100mila il numero di attualmente positivi al Coronavirus in Italia e 150mila il numero di casi totali. Stabile il dato pugliese con 95 nuovi positivi e una media di poco superiore al 5% rispetto ai tamponi effettuati. Sono questi i dati odierni diramati dal capo dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli nel consueto punto stampa delle ore 18. Sale quindi il numero dei positivi in 24 ore, passato da 3951 a 4694 in 24 ore, mentre si allenta ancora la pressione sulle strutture ospedaliere. In calo il numero di ricoverati nelle terapie intensive, che passa da 3497 a 3381 e di persone ricoverate con sintomi, che scende da 28424 a 28144. Sale anche il numero di decessi in un giorno che passa da 570 a 619. Per quanto riguarda la nostra regione il numero totale di contagi sale di 95 su 1651 test, con incrementi sensibili nelle province di Bari, Brindisi e Bat con 27,18, e 17 casi in più. Purtroppo è di 15 il numero di nuovi decessi, di cui 8 nella provincia di Bari. Nella giornata si è registrato il numero record di tamponi, ben 56609 e un raddoppio dei casi nella provincia di Milano, con la Lombardia che resta l’epicentro dell’epidemia. Notizie incoraggianti sono arrivate da Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria e membro del Comitato tecnico-scientifico. Lo specialista ha ribadito che contrariamente a quanto succede per un vaccino tradizionale, i tempi per il vaccino saranno abbreviati di parecchio. Nel frattempo, però, è bene continuare a seguire le indicazioni degli scienziati per evitare l’esplosione di nuovi focolai.