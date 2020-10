Coronavirus | Il bollettino ufficiale per la Puglia riporta 716 nuovi contagi e 7 vittime

Condividi

Sono 716 i nuovi contagi registrati in Puglia, 7 i decessi. I casi registrati sono così distribuiti: 240 in provincia di Bari, 41 in provincia di Brindisi, 48 in provincia BAT, 208 in provincia di Foggia, 48 in provincia di Lecce, 129 in provincia di Taranto, 1 attribuito a residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Le vittime da Covid sono 5 nella provincia di Foggia, 2 nella provincia di Bari. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 544.675 test.

6361 sono i pazienti guariti. Sale a quota 10.002 il numero degli attualmente positivi.