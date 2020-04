Coronavirus | I guariti superano i nuovi casi: il bollettino nazionale

Condividi

Il numero dei guariti finalmente supera quello dei nuovi malati. L’Italia finalmente comincia a intravedere uno spiraglio di luce nella lotta al Covid 19. 189973 il nuovo i casi totali con un aumento di 2646, ma un numero di guariti che cresce di 3033 unità con un incremento giornaliero record. Cala ancora la pressione sugli ospedali con 117 ricoveri in terapia intensiva in meno che portano il totale a 2267 e un calo di 934 ospedalizzati per un totale di 22871. Sale anche il numero di tamponi processati, quasi 66mila. Più della metà dei casi positivi, 1474 su 2646 sono stati registrati tra Lombardia e Piemonte. Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità, presente alla conferenza stampa del Dipartimento della Protezione Civile ha sottolineato che il parametro R0 è sceso ad una percentuale che oscilla tra lo 0,5 e lo 0,7 rimarcando la diminuzione dei pazienti attualmente positivi. Diminuzione che non arriva in Puglia, dove sono risultati positivi 109 test su 2068 e si sono registrati 10 decessi contro i 37 casi di guarigione. Più della metà dei casi, 59, sono stati registrati in provincia di Bari. Si allenta però la pressione sulle strutture sanitarie, con un calo di 5 pazienti in terapia intensiva e di 28 ospedalizzati.