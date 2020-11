Coronavirus | Emiliano: “Puglia con indice Rt tra i più bassi d’Italia”

Condividi

In Puglia "il dato dell'Rt è 1.06, tra i più bassi d'Italia. Abbiamo un numero ancora elevato di terapie intensive disponibili in caso di bisogno". Lo ha assicurato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. La Puglia, secondo i primi dati, potrebbe restare in zona arancione.

Emiliano ha ribadito che in Puglia c'è "ancora un numero molto elevato di terapia intensive" e che "i posti letto" che verranno realizzati nella Fiera del Levante serviranno "per consentire agli ospedali di riprendere l'attività ordinaria", trasferendo "i pazienti in una struttura più grande". A chi sostiene che la Puglia abbia un tasso di mortalità elevato, come l'europarlamentare Raffaele Fitto (Fdi), Emiliano ha replicato evidenziando che la Puglia ha "gli stessi decessi dell'Emilia-Romagna a parità di popolazione".