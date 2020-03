Coronavirus | Emiliano denuncia medico dell’Ospedale di Castellaneta positivo al virus, sette contagiati

Condividi

Nell'ospedale di Castellaneta si registrano sette casi positivi al Coronavirus. Un focolaio che sarebbe scoppiato attraverso il vice direttore sanitario dell'ospedale che nella prima settimana di marzo sarebbe stato a Milano. Il medico dopo i primi sintomi non avrebbe rispettato i protocolli dettati dalle autorità sanitarie nazionali per l'emergenza coronavirus. I positivi sarebbero tre primari e quattro infermieri, nessuno con sintomi se non lievi. Nel nosocomio sono stati effettuati 54 tamponi e tre ulteriori casi sarebbero dubbi.

Secondo una ricostruzione dei fatti il sanitario avrebbe proseguito la sua attività le settimane scorse incontrando il personale medico e amministrativo del nosocomio. Si sarebbe anche sottoposto lui stesso a degli esami clinici. Ma dopo aver avvertito i sintomi s sarebbe rivolto al suo stesso ospedale senza passare dal pre-triage allestito con una tenda all'esterno della struttura. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha denunciato alla procura di Taranto il caso. "Ho anche avuto un'importante relazione telefonica sui fatti da parte del Sindaco di Castellaneta, Giovanni Gugliotti ,lui stesso esposto a rischi della condotta del soggetto che, dipendente dell'Ospedale San Pio, aveva proprio il compito di vigilare il rispetto da parte di tutti delle regole di igiene atte a prevenire l'estendersi del contagio. Per questa ragione ho telefonato subito al procuratore della Repubblica di Taranto, Carlo Capristo, per consentirgli di iniziare tempestivamente la sua doverosa indagine".