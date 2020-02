Coronavirus | dal Dipartimento rassicurano: nessun contagio in Puglia

Condividi

Nessuna psicosi né contagiati da Coronavirus: dal dipartimento Salute della Regione rassicurano sulle evoluzioni pugliesi dell'emergenza. Alto il livello di guardia, paura per un possibile caso al Policlinico di Bari. Lunedì riunione del Comitato Permanente di Medicina Generale.

“Non c’è alcun allarme e alcuna psicosi ingiustificata in Puglia e nessun contagiato è stato finora identificato”: Vito Montanaro getta così acqua sul fuoco dei timori di contagio da Coronavirus. Il Capo dipartimento Salute della Regione parla dal Policlinico del capoluogo pugliese, archiviando anche l'ultimo caso sospetto, approdato a Bari dal pronto soccorso della vicina Bisceglie, in ossequio al protocollo operativo in vigore. Dal dipartimento confermano l'innalzamento del livello di guardia: vuol dire attività di sorveglianza attiva e di profilassi basate sulla tempestiva segnalazione alle autorità sanitarie di chi abbia fatto ingresso in Italia da meno di 14 giorni dal soggiorno in aree a rischio della Cina dove è in corso l’epidemia. Tali soggetti sono invitati all’isolamento fiduciario a domicilio e a non violarlo. Dall'ente di lungomare Nazario Sauro hanno fissato per lunedì il Comitato Permanente Regionale della Medicina Generale. Altra questione, l'organico dei camici bianchi: i medici che sono venuti in contatto con i casi di nuovo coronavirus nelle aree dei focolai in Lombardia e Veneto devono essere messi in quarantena obbligatoria ed il numero uno della federazione nazionale, Filippo Anelli, fa appello alla disponibilità dei colleghi per sopperire alle eventuali carenze.