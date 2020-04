Coronavirus | Conte:”Lockdown fino al 3 maggio. Dal 14 aprile aperte cartoliberie, negozi per neonati e tagliaboschi”

Condividi

"Se cediamo adesso rischio ripartire daccapo", così il Premier Giuseppe Conte ha precisato il nuovo DPCM firmato nella data odierna. In conferenza stampa il Presidente del Consiglio ha poi spiegato: "Le misure stanno dando dei frutti e stanno funzionando. Stiamo ricevendo importanti riconoscimenti: l'Italia si sta dimostrando un esempio anche per gli altri Paesi, proprio per questo motivo non vanno vanificati gli sforzi fatti.

Se cedessimo oggi rischieremmo che tutti i risultati positivi sin qui conseguiti potremmo perderli. Sarebbe una grande frustrazione per tutti. Dobbiamo continuare a mantenere alta la soglia dell'attenzione.

Lo dobbiamo fare anche adesso che siamo ormai prossimi alla Pasqua, lo dobbiamo fare anche il 25 aprile e il primo maggio. L'auspicio è che dopo il 3 maggio si possa ripartire con cautela, con qualche gradualità, ma ripartire. Dipenderà dal nostro comportamento, dobbiamo compiere questo ulteriore sforzo, continuare a rispettare le regole anche e soprattutto in questi giorni di festa.

Sulle chiusure ha specificato: "Il lockdown proseguirà sino al 3 maggio ma dal 14 aprile saranno aperte cartolibrerie e librerie, anche che negozi per neonati e bambini, e taglio boschi".