Coronavirus | Calano i malati in Italia ma la Puglia è ancora lontana dalla crescita zero

Record di guariti in Italia ma la Puglia è una delle regioni che ancora non registra crescita zero. Il bollettino diramato dalla Protezione civile quest’oggi fa registrare una diminuzione degli attualmente positivi di 10 unità ma al tempo stesso un numero di nuovi malati di nuovo superiore a 3mila e oltre 400 decessi. L’Italia non è ancora del tutto pronta per la fase due con alcune regioni tra cui la nostra dove il dato non decresce. I nuovi contagi sono 3370 contro i 2729 di ieri, in crescita anche per l’alto numero di tamponi effettuati (oggi 63.101, ieri 52126). Il rapporto tra casi rilevati è tamponi resta però stabile, di 1 malato ogni 19 tamponi circa. Il calo delle persone malate si registra per il terzo giorno consecutivo, dato significativo di un trend che tende verso il basso. Non allarma particolarmente il dato in Puglia, dove oggi sono registrati 11 decessi e 25 guariti. 108 positivi su 2358 test relativi a campionamenti effettuati nei giorni precedenti e registrati solo oggi come spiega il responsabile della task force Lopalco che fa notare che la fluttuazione è tutto sommato regolare.