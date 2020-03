Coronavirus | Aiuti alle emittenti locali e le cialtronerie dei 5 stelle

Condividi

(di Onofrio D’Alesio) - Le nuove misure previste dal governo prevedono in questa particolare situazione di emergenza un sostegno finanziario al sistema radiotelevisivo locale pari a 60 milioni di euro, da ripartire su scala nazionale. Troviamo questa provvedimento, che auspichiamo all’interno del decreto la cui emanazione è stata annunciata nelle prossime ore, di grande supporto per tutte quelle realtà che nel nostro Paese contribuiscono a garantire l’informazione locale ma che, a causa della paralisi del sistema produttivo, rischiano di veder compromesso il proprio futuro a seguito della brusca caduta dei contratti pubblicitari, fonte primaria di sostegno per le aziende radiotelevisive private. Negli anni passati siamo stati costretti ad affrontare vere e proprie cure da cavallo a causa dell’inopinata e drastica riduzione dei benefici economici statali nonostante una legge mai applicata di ripartizione del canone tv in favore delle emittenti locali. Il provvedimento attuale, da quanto si legge sui quotidiani odierni, troverebbe forti resistenze da parte del Movimento 5 stelle che ritiene di far crescere l’economia del paese con inutili redditi di cittadinanza al momento da considerare semplice misura assistenziale e non altro. I pentastellati ignorano aspetti fondamentali della nostra democrazia. Primo fra tutti che l’esercizio della libera opinione, della circolazione di idee e la pluralità del sistema informativo locale dovrebbe essere considerato un bene comune da difendere quale patrimonio culturale e di risorse umane e professionali. Ricordiamo ai 5 stelle che non esitano a convocare e a mostrarsi nelle conferenze stampa al fine di divulgare la loro azione politica, che il sistema radiotelevisivo locale in questo drammatico momento svolge un ruolo fondamentale sia dal punto di vista dell’informazione che dell’intrattenimento. Se le costosissime e inutili piattaforme Rousseau modello imperfetto di democrazia digitale possono essere finanziate e mantenute con gli oboli obbligatori, pena l’espulsione, dei parlamentari pentastellati e arricchiscono la consorteria di pochi intimi e tra questi i Casaleggio, le emittenti private mettono a dura prova la loro tenuta, con personale tecnico e giornalistico impegnato 24 ore al giorno su quello che è da considerare un vero e proprio fronte di guerra. Le ulteriori considerazioni sulla visione politica dell’argomento in questo momento storico del nostro Paese è frutto di pura cialtroneria. E di per se’ andrebbero bandite e oscurate. Non solo per ora, ma per sempre.