Coronavirus | Aifa: “Nessun beneficio da Tocilizumab”

Nessun beneficio dal Tocilizumab, il farmaco utilizzato solitamente per trattare l'artrite reumatoide. Lo scrive l'Aifa in una nota ufficiale nella quale spiega che lo studio randomizzato italiano su 126 pazienti (un terzo della casistica prevista), e concluso anticipatamente, "non ha mostrato alcun beneficio nei pazienti trattati né in termini di aggravamento (ingresso in terapia intensiva) né per quanto riguarda la sopravvivenza". Nell'ambito del trattamento dei pazienti con Covid-19, il Tocilizumab si deve considerare quindi come un farmaco sperimentale".