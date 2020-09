Coronavirus | 90 casi positivi in Puglia e due decessi

Condividi

Coronavirus: in Puglia 2 decessi e 90 contagi

Solo 1.456 i tamponi processati. 2.419 i casi attualmente positivi, di cui 229 ricoverati (lo 0,6% si trova in terapia intensiva). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.611. Dei 22 contagi rilevati oggi nella Bat, 16 riguardano persone che erano andate in gita in pullman: lo comunica il manager dell'Asl Bat, Alessandro Delle Donne. Nel poliambulatorio di Foggia, dove è stato registrato un caso di contagio da Coronavirus in un operatore sanitario, sono stati eseguiti altri 11 tamponi. "L'operatore - spiega il direttore generale dell'Asl Foggia, Vito Piazzolla - è in buone condizioni di salute, è in isolamento fiduciario domiciliare. La situazione è sotto controllo. Il Servizio di Igiene aziendale ha già ricostruito le catene di contagio e disposto undici tamponi. I contatti stretti sono in isolamento domiciliare. Per tutti è stata attivata la sorveglianza sanitaria attiva volontaria"