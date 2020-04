Coronavirus | 80 contagi in casa di riposo a Bari

Condividi

Sono aumentati fino a 80 i contagi da coronavirus nella residenza sanitaria Villa Giovanna di Bari: su 172 tamponi sono risultati positivi 62 pazienti e 18 operatori. Una donna di 88 anni e' deceduta nella notte al policlinico e altri 13 pazienti sono stati ospedalizzati. La struttura e' temporaneamente gestita dall'Asl Bari, che sta mettendo a disposizione mezzi, uomini e risorse per supportare la struttura da un punto di vista logistico, assistenziale e diagnostico-terapeutico. Gli specialisti della Asl – con la collaborazione della direzione del distretto di Bari – stanno monitorando h24 le condizioni di salute degli ospiti, per la maggior parte asintomatici. Geriatri, pneuomologi, radiologi, igienisti e specialisti di medicina interna sono impegnati quotidianamente nel valutare lo stato clinico dei pazienti, per lo più anziani, con patologie pregresse e per questo con un rischio più elevato di complicanze dovute alla patologia polmonare causata dal Covid 19.