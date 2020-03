Coronavirus | 400milioni ai Comuni per buoni spesa e generi di prima necessità

Condividi

Un aiuto concreto per chi è in difficoltà. Anticipati dal governo 4 miliardi del fondo di solidarietà per i comuni italiani. L’ultima ordinanza illustrata questa sera dal premier Conte arriva dalla Protezione civile attraverso l’interlocuzione con il presidente dell’Anci Antonio Decaro. 400 milioni di euro saranno disponibili già a partire dalle prossime ore per la distribuzione di buoni spesa e generi alimentari o prodotti di prima necessità alle famiglie più bisognose. Ai sindaci degli oltre 8mila comuni il compito di erogare il servizio in questa fase emergenziale. L’ordinanza prevede misure rafforzate anche per agevolare le donazioni. Il premier ha chiesto alla grande distribuzione il 5 -10 per cento di sconto per chi utilizza i buoni spesa. Inps : con il decreto Cura Italia varate misure straordinarie per 11 miliardi per sostenere le fasce più deboli della popolazione: “Devono essere azzerati i tempi della burocrazia - ha osservato Conte - per mettere in condizione tutti i lavoratori in Cassa integrazione di poter beneficiare nel più breve tempo possibile delle risorse. Il pagamento dovrà avvenire entro il 15 aprile, se possibile anche prima attraverso una procedura semplificata con percorsi accelerati per usufruire dei congedi parentali Covid 19”