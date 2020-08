Coronavirus | 20 nuovi casi registrati in Puglia, 9 di questi in provincia di Bari

Condividi

L'ultimo bollettino regionale per l'emergenza Coronavirus registra a fronte di 1981 test, 20 nuovi casi in Puglia così distribuiti: 9 in provincia di Bari, 2 nella BAT, 1 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 2 nella provincia di Taranto. Non sono stati registrati decessi. I positivi sono attualmente in totale 229. I Direttori Generali delle Asl delle diverse province fanno sapere che i casi registrati si riferiscono a cittadini rientrati da altre regioni di Italia o dall'estero.