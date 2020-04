Coronavirus: 2 mln per aiutare il lattiero-caseario in Puglia

Condividi

Approvata dalla commissione regionale delle attivita' produttive, la proposta di legge presentata dal consigliere regionale di Forza Italia, Domenico Damascelli che contiene misure straordinarie di sostegno al settore lattiero-caseario che versa in una situazione di difficolta' in conseguenza dell'emergenza sanitaria. Il provvedimento prevede l'erogazione in favore degli allevatori di contributi a compensazione dei minori ricavi per due milioni di euro. La giunta dovrà disciplinare requisiti, condizioni di ammissibilita' e le modalita' di concessione dell'aiuto. La norma autorizza anche l'invio di siero di latte agli impianti di biogas in questo modo ci potrebbe essere un ritorno energetico in base anche alle difficolta' dei caseifici nella gestione del siero di latte e nella consegna alle imprese di trasformazione. I produttori sono, infatti, costretti a stoccare quantita' crescenti di sottoprodotto che non possono piu' delocalizzare ai trasformatori, con il rischio di dover sospendere la propria attività e di conseguenza di dover sospendere anche il ritiro giornaliero del latte dagli allevatori.