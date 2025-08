Corleto Perticara: 16 nuove assunzioni per l’impianto di Tempa Rossa

Per i nuovi operatori di produzione junior previsto un articolato percorso di formazione, strutturato in più fasi, sia in aula che sul campo

Sono 16 i nuovi operatori di produzione junior assunti da TotalEnergies EP Italia per rafforzare l’organico dell’impianto petrolifero di Tempa Rossa. In un circolo virtuoso, la nuova selezione si è resa necessaria a seguito di sviluppi professionali che hanno interessato altri operatori precedentemente assunti. I lavoratori, tutti lucani, stanno iniziando a Corleto Perticara un percorso introduttivo in aula, sui temi della salute, della sicurezza e dell’ambiente oltre che sulla direttiva Seveso. A seguire, parteciperanno a un corso antincendio presso la sede dei Vigili del Fuoco di Pavia. Successivamente, la formazione proseguirà nel Centro Olio con una prima fase di esperienza sul campo, durante la quale i lavoratori, affiancati da personale esperto e qualificato, potranno conoscere da vicino le attività operative a cui saranno destinati. A ottobre, infine, inizieranno a cimentarsi nelle dinamiche dell’impianto, sotto la supervisione del personale aziendale più esperto. Questa fase rappresenta un momento fondamentale di crescita professionale, durante il quale verranno accompagnati e valutati nel consolidamento delle competenze acquisite. Il processo di selezione è stato interamente affidato e gestito da una primaria società di recruiting, con il coinvolgimento dei responsabili tecnici della Compagnia durante la fase finale dei colloqui. “Confermiamo il nostro impegno – dichiara la Compagnia – nella valorizzazione delle professionalità locali e nella promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio. L’assunzione di 16 nuovi operatori rappresenta un passo concreto in questa direzione, nel pieno rispetto del Protocollo di Trasparenza sottoscritto nel 2020 con la Regione Basilicata, i Comuni della Concessione Gorgoglione, le parti sociali e le associazioni industriali. Crediamo fermamente nell’importanza del lavoro e nella creazione di occupazione qualificata per le comunità locali. Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email About Author Giuseppe Cutro See author's posts Continue Reading