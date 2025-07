Futsal/F: Corin Pascual è una nuova giocatrice della Soccer Altamura

La Soccer Altamura ha ufficializzato l’ingaggio di Corin Pascual, centrale spagnola classe 1981. L’atleta arriva dopo due stagioni alla Lazio e vanta una lunga carriera nel futsal italiano, avendo militato in squadre come Ternana, Perugia, Falconara, Granzette, Bisceglie e Statte. Con la Ternana ha conquistato uno scudetto e una Supercoppa.

In patria ha indossato le maglie di club della massima serie come Saragozza e Barcellona.

“Innanzitutto ringrazio la società per questa bellissima opportunità e per aver creduto in me sin dall’inizio. È ancora presto per parlare di obiettivi, ma una cosa è certa: ci divertiremo e uniremo le forze per disputare un buon campionato. Sono sicura che il tempo ci darà le risposte giuste”, ha dichiarato Pascual.

Alla giocatrice è stata affidata la fascia di capitano. “Essere un leader, un capitano, è qualcosa che mi appartiene da sempre, mi viene naturale. Ma avere una fascia al braccio non cambierà la mia essenza: continuerò a essere la persona che sono sempre stata nella mia carriera, ovvero semplicemente me stessa.”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author