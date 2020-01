Corato-Vieste | Diretta esclusiva su Canale 85 della Finale Coppa Italia Eccellenza

Condividi

Il Corato di Pizzulli, che vuole ripartire forte e magari porta a casa un trofeo, contro il Vieste, protagonista di un campionato sotto tono rispetto alle attese. Oggi l'atto primo: dalle 14.30 l'andata della finale regionale della Coppa Italia di Eccellenza su Canale 85 in diretta tv ed in streaming su www.canale85.it

Il ritorno giovedì 6 a Vieste. Chi vince va avanti nella competizione e affronterà squadre da tutta Italia, per conquistare un trofeo che a maggio scorso fece impazzire di gioia proprio una pugliese, il Casarano