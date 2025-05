Corato, ultra80enne rapinato in casa: bottino da 600 euro

CORATO – Un anziano con più di 80 anni è stato rapinato la scorsa notte mentre dormiva nel suo appartamento che si trova a ridosso del centro cittadino di Corato (Bari). A svegliarlo con modi aggressivi, sarebbero state due persone che non è chiaro come siano riuscite a entrare in casa. Non ci sarebbero infatti, segni di effrazione. I rapinatori sarebbero riusciti a portare via circa 600 euro in contanti che il pensionato aveva in casa. Soccorso dai carabinieri, l’uomo ha riportato uno stato di choc dovuto allo spavento per quanto vissuto. Indagini sono in corso da parte dei militari che stanno vagliando anche le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza delle zone limitrofe all’appartamento della vittima.

