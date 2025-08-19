19 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Savino Leonetti

Corato, ufficiale il ritorno dell’attaccante Savino Leonetti

Massimo Todaro 19 Agosto 2025
Savino Leonetti torna al Corato: esperienza, gol e versatilità per rinforzare l’attacco neroverde.

Dopo cinque anni di attesa il Corato riaccoglie Savino Leonetti, attaccante andriese classe 1993 che torna a vestire la maglia neroverde. L’ultima esperienza con il club risale alla stagione 2019/2020 in Eccellenza, quando mise a segno 15 gol contribuendo anche alla vittoria della Coppa Italia regionale, in un’annata interrotta bruscamente a causa della pandemia.

Giocatore duttile e ricco di esperienza, Leonetti può essere impiegato come prima punta, seconda punta o esterno offensivo, garantendo a mister Mastroviti un’arma importante in fase offensiva.

La sua carriera lo ha portato a collezionare oltre 100 presenze tra i professionisti con le maglie di Andria, Foggia, ACR Messina, Vibonese, Rimini e Lumezzane. In Serie D ha totalizzato quasi 40 reti vestendo le casacche di FC Francavilla, Gravina, Team Altamura, Audace Cerignola, Bisceglie e Molfetta. Nella scorsa stagione ha diviso l’annata tra la Nuova Spinazzola in Eccellenza pugliese e il San Cataldo in Eccellenza lucana, realizzando complessivamente otto gol.

