Corato protagonista al Bibenda 2025: premiate due aziende olivicole

Confagricoltura Bari-Bat, insieme alle sue aziende socie di Corato, si conferma ancora una volta punto di riferimento per l’industria olivicola nazionale. Durante il 44° Forum dell’Olio e del Vino, tenutosi il 22 marzo a Roma presso l’Hotel Cavalieri Waldorf Astoria, le aziende Terre D’Oria e Lamacupa sono state premiate con le prestigiose “Cinque Gocce di Olio” Bibenda 2025, riconoscimento conferito dalla Fondazione Italiana Sommelier ai migliori oli extravergine d’Italia.

La giuria ha elogiato in particolare le caratteristiche degli oli provenienti da Corato, sottolineando l’equilibrio perfetto tra amaro e piccante, la complessità aromatica e la qualità delle materie prime, soprattutto della varietà Coratina, famosa per l’alto contenuto di polifenoli e il gusto deciso.

«Questa affermazione sul palcoscenico nazionale è motivo d’orgoglio per tutto il nostro territorio — ha dichiarato Massimiliano Del Core, presidente di Confagricoltura Bari-Bat —. L’olio extravergine di oliva è una delle nostre eccellenze agricole, e ancora una volta Corato si conferma la culla dell’olivicoltura di qualità. Le nostre aziende dimostrano come tradizione e innovazione possano convivere per offrire prodotti di altissimo livello».

Del Core ha poi aggiunto: «Questo premio è frutto dell’impegno quotidiano dei produttori, che con passione e dedizione lavorano per garantire eccellenza e sostenibilità. Un risultato che ci incoraggia a proseguire nel percorso di crescita verso una filiera sempre più competitiva a livello internazionale».

Il riconoscimento ottenuto al Bibenda 2025 conferma il ruolo di Corato e delle sue aziende come leader nella produzione di olio extravergine di oliva di alta qualità, un patrimonio che si afferma sempre più anche oltre i confini italiani.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author