Corato, polemica sul bando Asipu: per l’opposizione è “cucito su misura”

Arriva in consiglio comunale la polemica sul bando di concorso per il reclutamento di 19 persone all’interno di Asipu, l’azienda multiservice in house del Comune di Corato. Ad accendere la polemica i requisiti richiesti per la figura del coordinatore tecnico, giudicati troppo stringenti dall’opposizione tanto da fare muovere l’accusa di un bando “cucito su misura” per un unico candidato.

