Corato, la comunità scende in piazza per dire “No” all’illegalità

E’ una cittadinanza che dice “No” alla criminalità quella di Corato, scesa a manifestare per strada per mostrare un altro volto della comunità. In Piazza Di Vagno, teatro nelle scorse settimane dell’esplosione di colpi di pistola che hanno colpito una ragazza e un ragazzo, Legambiente ha chiamato a raccolta istituzioni, associazioni e tutti coloro che vogliono reagire a questi episodi criminali.

Il caso di Corato tuttavia si inserisce in un contesto, quello del nord barese, dove gli episodi di cronaca raccontano di un fenomeno criminale molto esteso, come dimostrato dai recenti accadimenti nelle città di Barletta, Andria e Canosa.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author