Corato, infermiera e soccorritrice 118 aggredite durante intervento

Due operatrici del 118 sono state aggredite due sere fa a Corato, nel Barese, mentre prestavano soccorso a un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica. A colpirle sarebbero stati due individui che accompagnavano il paziente, anch’essi in condizioni alterate. Secondo la ricostruzione, mentre il personale sanitario stava assistendo l’uomo, i due avrebbero aggredito un’infermiera e una soccorritrice in servizio con Sanitaservice presso la postazione Set 118 di Corato. Le due donne sono state costrette a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Nella colluttazione è rimasta danneggiata anche l’ambulanza.

La direzione generale della Asl Bari ha espresso “solidarietà e vicinanza all’equipaggio vittima dell’aggressione”, assicurando che saranno forniti tutti gli strumenti legali per la tutela delle lavoratrici. L’azienda sanitaria ha sottolineato “il grande spirito di servizio che ha caratterizzato il loro intervento di soccorso, portato comunque a termine nonostante una situazione oggettivamente difficile”.

Sulla vicenda è intervenuta anche l’UGL Salute, con una dura condanna. “L’ennesima aggressione ai danni di operatori del 118 è un fatto gravissimo e intollerabile – dichiarano il Segretario Nazionale Gianluca Giuliano e il Segretario Regionale Giuseppe Mesto -. Esprimiamo solidarietà e vicinanza alle colleghe, ma è tempo di misure concrete. Chiediamo alla Regione Puglia l’introduzione immediata delle bodycam per tutto il personale sanitario in servizio sui mezzi di soccorso, strumenti che possono fungere da deterrente e prova in caso di aggressioni. La sicurezza di chi opera nell’emergenza-urgenza deve diventare una priorità reale. Non possiamo più accettare che chi salva vite metta quotidianamente a rischio la propria. Servono misure efficaci e immediate”.

