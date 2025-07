Corato, incendio in oleificio: nessun ferito

CORSTO – Un incendio è divampato nella serata di ieri alla periferia di Corato, a nord di Bari. Le fiamme hanno lambito un oleificio dove erano a rischio i serbatoi di stoccaggio. Al loro arrivo i vigili del fuoco, tre le squadre del comando provinciale di Bari, hanno dovuto lavorare per spegnere il rogo che ha danneggiato un’auto, una autocisterna e alcuni cassoni in plastica e mettere in sicurezza l’azienda. Non si registrano feriti né intossicati. Da chiarire le cause dell’incendio su cui indagano le forze dell’ordine.

