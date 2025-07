Corato, il finto parente per truffare un’86enne: in carcere napoletano

CORATO – Avrebbe truffato e rapinato una donna di 86 anni utilizzando l’escamotage del finto parente. I carabinieri della Stazione di Corato, hanno eseguito, a Pomigliano d’Arco, nel Napoletano, nei confronti di una persona, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Trani.

I fatti risalgono al 24 maggio 2025, data in cui l’uomo avrebbe sottratto alla vittima monili in oro per 5mila euro. In particolare l’anziana donna sarebbe stata contattata più volte sulla propria utenza telefonica e adescata, attraverso la truffa del “finto parente”. Difatti fingendo di essere “Pino”, genero della vittima, le sarebbe stato chiesto di consegnare denaro o gioielli a un “ufficiale giudiziario” che l’avrebbe raggiunta a casa. Alla sua porta si sarebbe presentato l’uomo al quale la donna avrebbe consegnato i monili in oro. Avendo preso coscienza di essere vittima di truffa, avrebbe cercato di riprendersi i gioielli aggrappandosi al malfattore che però l’avrebbe fatta cadere violentemente per terra e per poi fuggire L’anziana donna ha riportato frattura dello zigomo, della mano destra e un trauma cranico.

I carabinieri di Corato, coordinati dalla Procura di Trani, analizzando le immagini di video sorveglianza presente sul luogo dell’accaduto, gli spostamenti dell’autovettura noleggiata per raggiungere la città e grazie alla collaborazione dei colleghi della Stazione di Pomigliano d’Arco, hanno stilato un album fotografico di sospettati dediti a questo genere di reati che posto all’attenzione della vittima, le permetteva di individuare l’arrestato nell’uomo che si era presentato alla sua porta rapinandola.

Un secondo soggetto, risultato locatario del veicolo noleggiato e adoperato per raggiungere Corato, è stato denunciato.

