Corato, esplosione in via San Vito: muore la donna rimasta gravemente ferita

Non ce l’ha fatta la donna rimasta gravemente ferita nell’esplosione avvenuta nei giorni scorsi nel centro di Corato. La vittima era ricoverata in ospedale in condizioni critiche dopo essere stata coinvolta, insieme ad una bambina, nella deflagrazione che ha scosso via San Vito.

L’incidente era avvenuto all’interno di un locale al piano terra del civico 14, provocando un violento incendio. Secondo le prime ricostruzioni dei Vigili del Fuoco, l’esplosione potrebbe essere stata causata da una bombola di gas.

L’esplosione ha investito quattro persone, ma solo la donna e la bambina avevano riportato ferite gravi. Le condizioni della vittima sono peggiorate nelle ultime ore, fino al decesso. Proseguono gli accertamenti da parte delle autorità per chiarire la dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità.

