Corato, esplosione in un appartamento: gravi una donna e una bambina di 11 anni

Sono ricoverate in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari la donna di 42 anni e la bambina di 11 anni rimaste ferite in seguito a un’esplosione avvenuta questa mattina in un appartamento al piano terra di via San Vito a Corato.

Le due vittime hanno riportato ustioni estese su gran parte del corpo: tra il 60% e il 100%, secondo quanto riferito dai sanitari. La piccola, nata in Svizzera da genitori di origine italiana, si trovava in vacanza in Puglia. La notte precedente aveva dormito nell’abitazione della donna, il cui legame con la famiglia non è ancora stato chiarito.

Stando alle prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato provocato da una fuga di gas. La deflagrazione si sarebbe verificata quando la donna, svegliandosi, ha acceso la luce, innescando l’esplosione che ha causato anche un violento incendio. Le fiamme hanno investito completamente entrambe le persone presenti all’interno.

Sull’accaduto indagano gli agenti della polizia, insieme alla polizia locale, per accertare con esattezza le cause dell’incidente.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author