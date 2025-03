Corato, colpi di arma da fuoco in piazza: feriti due ragazzi

Due persone sono state colpite da numerosi proiettili questa sera a Corato, nel centro storico. Le vittime sono un ragazzo, le cui condizioni non destano preoccupazioni, e una ragazza, che è stata trasportata d’urgenza in ospedale in gravi condizioni. Due uomini a bordo di una moto hanno aperto il fuoco tra la folla in piazza di Vagno, intorno alle 20, per poi darsi alla fuga rapidamente senza lasciare tracce. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e il personale del 118, che hanno soccorso le vittime e avviato le indagini. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e identificare i responsabili dell’attacco.

