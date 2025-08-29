Corato: carabiniere ferito da un’auto in fuga, una denuncia

Momenti di tensione a Corato, dove un carabiniere in servizio è stato colpito dallo specchietto laterale di un’auto in fuga durante un’attività investigativa. L’episodio è avvenuto nella serata del 27 agosto in pieno centro cittadino.
A darne notizia è stato il sindaco Corrado Debenedittis, spiegando che il militare, in servizio a Trani, non ha riportato gravi conseguenze e le sue condizioni di salute sono buone.
Il carabiniere era impegnato in un’operazione di monitoraggio del territorio quando l’auto, in fuga, lo ha urtato. L’automobilista è stato successivamente individuato e denunciato.
“L’episodio evidenzia come i carabinieri e tutte le forze dell’ordine siano presenti in città con risultati importanti che bisogna anche saper attendere”, ha sottolineato il primo cittadino.
