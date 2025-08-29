29 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Corato: carabiniere ferito da un’auto in fuga, una denuncia

Giovanni Sebastio 29 Agosto 2025
centered image

Momenti di tensione a Corato, dove un carabiniere in servizio è stato colpito dallo specchietto laterale di un’auto in fuga durante un’attività investigativa. L’episodio è avvenuto nella serata del 27 agosto in pieno centro cittadino.

A darne notizia è stato il sindaco Corrado Debenedittis, spiegando che il militare, in servizio a Trani, non ha riportato gravi conseguenze e le sue condizioni di salute sono buone.

Il carabiniere era impegnato in un’operazione di monitoraggio del territorio quando l’auto, in fuga, lo ha urtato. L’automobilista è stato successivamente individuato e denunciato.

“L’episodio evidenzia come i carabinieri e tutte le forze dell’ordine siano presenti in città con risultati importanti che bisogna anche saper attendere”, ha sottolineato il primo cittadino.

About Author

Giovanni Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Regionali, Vendola a Bisceglie: niente passi indietro

29 Agosto 2025 Antonio Bucci

Bari, alimenti conservati in furgone sotto il sole: chiuso ristorante del lungomare sud

29 Agosto 2025 Antonella Fazio

Auto in fiamme sulla Ss96 a Modugno: salvi padre e figlio

29 Agosto 2025 Antonella Fazio

Capurso, fiamme nella cantinola di un palazzo: forse un cortocircuito

29 Agosto 2025 Antonella Fazio

Bari, ennesima aggressione in carcere: feriti due agenti penitenziari

28 Agosto 2025 Dante Sebastio

Bitonto, agricoltore trovato morto: si indaga per omicidio

28 Agosto 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Progetto Aqua, Aqp in campo per una gestione idrica sostenibile

29 Agosto 2025 Redazione

Corato: carabiniere ferito da un’auto in fuga, una denuncia

29 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Benny Pilato: “Chi mi conosce sa quanto tengo a correttezza e onestà”

29 Agosto 2025 Dante Sebastio

Foggia, “Nessun progetto contro il randagismo”: l’appello a Comune e Regione

29 Agosto 2025 Antonella D'Avola