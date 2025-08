Corato, auto si ribalta nel sottopasso di via Trani: ferita una donna

Attimi di paura a Corato, intorno a mezzogiorno, quando un’auto si è ribaltata nel sottopasso di via Trani. Per cause ancora da chiarire, la conducente ha perso il controllo del veicolo che, dopo aver impattato contro il muro, si è capovolto.

Al momento dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, la donna era già stata estratta dall’abitacolo grazie all’intervento dei passanti e del personale del 118. Fortunatamente, ha riportato solo contusioni e le sue condizioni non destano preoccupazione.

I pompieri hanno poi provveduto a mettere in sicurezza la zona e il mezzo incidentato, completando le operazioni nell’arco di circa un’ora.

