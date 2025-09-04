4 Settembre 2025

Corato, auto contro un pino: muore bimbo di 5 mesi

Antonella Fazio 4 Settembre 2025
centered image

CORATO – Un bimbo di cinque mesi è morto nella notte a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri alla periferia di Corato, in provincia di Bari. Secondo la ricostruzione fatta dagli agenti della polizia locale, il piccolo viaggiava a bordo dell’auto guidata dalla madre che avrebbe perso il controllo del mezzo per schivare un animale, finendo contro un pino. Le sue condizioni sono apparse subito preoccupanti.  Trasportato dal personale del 118 al Policlinico di Bari, è morto nella notte. Ferita anche la madre che è ricoverata nel reparto di Chirurgia dell’ospedale di Corato: le sue condizioni non sarebbero gravi.

