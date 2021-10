BISCEGLIE- Sono entrati in una gioielleria di Molfetta e approfittando di un attimo di distrazione del commesso hanno messo in tasca una collana in oro. Poi, nello stesso giorno, si sono recati a Corato e sempre in una gioielleria, facendo finta di essere interessati all’acquisto di monili, hanno rubato un bracciale: nei guai è finita una coppia.

Sono stati i carabinieri di Bisceglie, al comando del tenente Paolo Petruccelli, che, a seguito di minuziose indagini svolte col coordinamento della Procura della Repubblica di Trani, hanno eseguito l’ordine di carcerazione nei riguardi di un uomo albanese, già noto alle forze dell’ordine, e la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti della compagna, una donna di Bisceglie.

I fatti si sono verificati nel mese di maggio nei comuni di Molfetta e di Corato, ma per i due ladri, incastrati dalle immagini del sistema di videosorveglianza, non c’è stato scampo: entrambe gli arrestati dovranno rispondere del reato di furto aggravato in concorso.